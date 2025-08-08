Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Bald laufen hier keine ID.4-Modelle mehr vom Band.
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Bald laufen hier keine ID.4-Modelle mehr vom Band. Bild: Oliver Killig/VW
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Bald laufen hier keine ID.4-Modelle mehr vom Band.
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Bald laufen hier keine ID.4-Modelle mehr vom Band. Bild: Oliver Killig/VW
Zwickau
VW-Werk in Zwickau verliert schon im nächsten Jahr das erste Modell
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2026 bringt Volkswagen eine überarbeitete Version seines Elektro-Erfolgsmodells ID.4 auf den Markt. Dafür muss auch die Produktion umgerüstet werden. Doch das Werk in Zwickau bleibt dabei außen vor.

Es ist ein Vorgeschmack auf das, was in gut eineinhalb Jahren Realität wird im VW-Werk in Zwickau: Bereits 2026 läuft die Produktion des Sportgeländewagens ID.4 aus – und damit etwas eher als die der anderen ID-Modelle, die der Standort 2027 im Zuge des Sparprogramms an andere Standorte abgeben muss.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.06.2025
4 min.
Bleibt das VW-Werk in Zwickau nun doch Produktionsstandort für den Cupra Born?
Läuft seit September 2021 in Zwickau vom Band: Cupra Born.
Eigentlich soll das E-Auto-Modell ab 2027 in Wolfsburg statt in Zwickau gebaut werden. Doch es könnte nun anders kommen. Das sächsische Volkswagen-Werk ist auch darauf angewiesen.
Jan-Dirk Franke
21.06.2025
3 min.
Wirtschaftsminister Panter zur Zukunft des Zwickauer VW-Werkes: „Bin dafür gern bereit, von Pontius zu Pilatus zu laufen“
Die Anzahl der Montagelinien im Zwickauer VW-Werk soll 2027 von zwei auf eins gestrichen werden.
Der VW-Vorstand hat sich gegenüber der Landesregierung klar zum Standort bekannt. Auch neue Modelle sollen kommen, wenn das Werk die Hausaufgaben mache, sagt Panter – und appelliert an Mitarbeiter.
Jan-Dirk Franke
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
Mehr Artikel