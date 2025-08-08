VW-Werk in Zwickau verliert schon im nächsten Jahr das erste Modell

2026 bringt Volkswagen eine überarbeitete Version seines Elektro-Erfolgsmodells ID.4 auf den Markt. Dafür muss auch die Produktion umgerüstet werden. Doch das Werk in Zwickau bleibt dabei außen vor.

Es ist ein Vorgeschmack auf das, was in gut eineinhalb Jahren Realität wird im VW-Werk in Zwickau: Bereits 2026 läuft die Produktion des Sportgeländewagens ID.4 aus – und damit etwas eher als die der anderen ID-Modelle, die der Standort 2027 im Zuge des Sparprogramms an andere Standorte abgeben muss.