Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • VW-Werk Zwickau: Produktion läuft trotz Chipkrise in der nächsten Woche wie geplant

Mitarbeiter erledigen Montagearbeiten am Band: Produktion geht nächste Woche normal weiter.
Mitarbeiter erledigen Montagearbeiten am Band: Produktion geht nächste Woche normal weiter. Bild: Andreas Kretschel
Mitarbeiter erledigen Montagearbeiten am Band: Produktion geht nächste Woche normal weiter.
Mitarbeiter erledigen Montagearbeiten am Band: Produktion geht nächste Woche normal weiter. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
VW-Werk Zwickau: Produktion läuft trotz Chipkrise in der nächsten Woche wie geplant
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lieferprobleme bei Halbleiterbauteilen haben vorerst keine Auswirkung auf Fertigung bei Volkswagen. Und: Der Betriebsrat in Zwickau hat in einer anderen Angelegenheit Plänen der Chefetage zugestimmt.

Zumindest für die kommende Woche herrscht nun Klarheit im Hause Volkswagen: Die Chip-Lieferschwierigkeiten haben vorerst keine Auswirkung auf die Produktion im Zwickauer VW-Werk. Nach jetzigem Stand werde in der kommenden Woche wie geplant gefertigt – bis einschließlich Donnerstag, heißt es in der Mitteilung von Volkswagen an die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
24.10.2025
2 min.
Trotz Chipkrise: Vorerst keine Produktionsstopps bei VW
Die Produktion bei VW läuft auch nächste Woche weiter. (Archivbild)
VW kann trotz der Lieferprobleme bei Halbleitern vorerst weiter produzieren. Zumindest nächste Woche reichen die Chips noch.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
23.10.2025
2 min.
VW bereitet Sonderschichten in Zwickau vor
Volkswagen plant Sonderschichten in der Zwickauer Autofabrik (Symbolbild)
Erst Zwangspause, nun Sonderschichten im Zwickauer VW-Werk. Das steckt hinter den Plänen des Autobauers.
Mehr Artikel