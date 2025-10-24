VW-Werk Zwickau: Produktion läuft trotz Chipkrise in der nächsten Woche wie geplant

Lieferprobleme bei Halbleiterbauteilen haben vorerst keine Auswirkung auf Fertigung bei Volkswagen. Und: Der Betriebsrat in Zwickau hat in einer anderen Angelegenheit Plänen der Chefetage zugestimmt.

Zumindest für die kommende Woche herrscht nun Klarheit im Hause Volkswagen: Die Chip-Lieferschwierigkeiten haben vorerst keine Auswirkung auf die Produktion im Zwickauer VW-Werk. Nach jetzigem Stand werde in der kommenden Woche wie geplant gefertigt – bis einschließlich Donnerstag, heißt es in der Mitteilung von Volkswagen an die...