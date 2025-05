„Wählen Sie lieber einen Apfel“: Wie eine Mülsenerin am Radlersonntag gegen einen Infostand der AfD protestiert

Kristin Günther scheut sich nicht anzuecken: Ihr Apfelprotest gegen den Stand der AfD an der Radlerstrecke in Mülsen wird zum Gesprächsthema. Auch der Bürgermeister hat eine klare Meinung dazu.

Sie macht ihren Mund auf, wann immer sie es für nötig hält, engagiert sich in den unterschiedlichsten Bereichen, die ihr wichtig sind in ihrer Umgebung – von der Hilfe bei Festen bis zur Vermittlung von verletzten Vögeln. Beim Radlersonntag in Mülsen entschloss sich die Mülsener Gebärdensprachdolmetscherin Kristin Günther zu einer Aktion...