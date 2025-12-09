Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Graffiti-Sprüher waren in Zwickau unterwegs.
Graffiti-Sprüher waren in Zwickau unterwegs. Bild: Symbolbild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Zwickau
Wände, Mülltonnen und Laternen in Zwickauer Zentrum beschmiert
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro, berichtet die Polizei. Was dazu bekannt ist.

Zahlreiche Graffiti sind in der Nacht zum Dienstag, 9. Dezember, in der Zwickauer Innenstadt aufgetaucht. Die Polizei berichtet über Schriftzeichen in Lila und Weiß, die an Hauswänden, Mülltonnen und Laternen im Umfeld der Römerstraße und Bosestraße entdeckt wurden. Der Schaden durch die Schmierereien beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die...
