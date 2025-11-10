Wahre Kriminalfälle: Gabi Thieme liest in Kirchberg aus ihrem Buch über verschwundene Kinder

Chemnitzer Autorin greift in ihrem dritten True-Crime-Band Kriminalfälle aus Sachsen auf: Lesung im Café Marie in Kirchberg.

Wahre Kriminalfälle, dazu noch solche mit Lokalkolorit – das bietet diese Woche die Lesung mit Gabi Thieme in Kirchberg. Am Freitag, 14. November, 17.30 Uhr liest die Chemnitzer Journalistin und Buchautorin im Café Marie, Altmarkt 18-20 aus ihrem dritten True-Crime-Band „Auf dem Schulweg verschwunden“.