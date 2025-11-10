Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Wahre Kriminalfälle: Gabi Thieme liest in Kirchberg aus ihrem Buch über verschwundene Kinder

Gabi Thieme liest am Freitag im Café Marie in Kirchberg aus ihrem neuen Buch.
Gabi Thieme liest am Freitag im Café Marie in Kirchberg aus ihrem neuen Buch. Bild: Mathias Herrmann/Archiv
Gabi Thieme liest am Freitag im Café Marie in Kirchberg aus ihrem neuen Buch.
Gabi Thieme liest am Freitag im Café Marie in Kirchberg aus ihrem neuen Buch. Bild: Mathias Herrmann/Archiv
Zwickau
Wahre Kriminalfälle: Gabi Thieme liest in Kirchberg aus ihrem Buch über verschwundene Kinder
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitzer Autorin greift in ihrem dritten True-Crime-Band Kriminalfälle aus Sachsen auf: Lesung im Café Marie in Kirchberg.

Wahre Kriminalfälle, dazu noch solche mit Lokalkolorit – das bietet diese Woche die Lesung mit Gabi Thieme in Kirchberg. Am Freitag, 14. November, 17.30 Uhr liest die Chemnitzer Journalistin und Buchautorin im Café Marie, Altmarkt 18-20 aus ihrem dritten True-Crime-Band „Auf dem Schulweg verschwunden“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Frankenberg: Gabi Thieme liest aus ihrem Krimi über verschwundene Kinder
Gabi Thieme liest aus ihrem Buch „Auf dem Schulweg verschwunden“.
In ihrem neuen Buch widmet sich Gabi Thieme zwei bewegenden Kriminalfällen aus Sachsen, die in den 1990er- und 2000er-Jahren landesweit für Entsetzen sorgten.
Ingolf Rosendahl
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
27.09.2025
2 min.
Ungeheuerliche Verbrechen: Gabi Thieme liest in Zöblitz aus ihren True-Crime-Büchern
Autorin Gabi Thieme liest in Zöblitz aus ihren True-Crime-Büchern.
Kriminalfälle aus dem Erzgebirge: Journalistin und Autorin Gabi Thieme stellt am 15. Oktober in der Bibliothek Zöblitz drei wahre Fälle vor.
Lea-Marie Reinke
Mehr Artikel