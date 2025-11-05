Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wahrscheinlich kennen ihn nur noch eine Handvoll Leute: Erinnerung an einen fast vergessenen Ehrenbürger aus Westsachsen

Ortschronist Max Einenkel vor einem Porträt Carl-Otto Schmelzers.
Ortschronist Max Einenkel vor einem Porträt Carl-Otto Schmelzers. Bild: Torsten Piontkowski
Ortschronist Max Einenkel vor einem Porträt Carl-Otto Schmelzers.
Ortschronist Max Einenkel vor einem Porträt Carl-Otto Schmelzers. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Wahrscheinlich kennen ihn nur noch eine Handvoll Leute: Erinnerung an einen fast vergessenen Ehrenbürger aus Westsachsen
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Todestag des Mannes auf dem Schwarz-Weiß-Bild jährt sich zum 80. Mal. Nun ist nicht viel Zeit, die Ausstellung über den Unternehmer und Ehrenbürger in Lichtentanne zu sehen.

Direkt neben dem Eingang zum Saal des Lichtentanner Bürgerhauses steht hinter Glas ein Baum mit zahlreichen Ästen und Verzweigungen - der Stammbaum der Familie Schmelzer. Dem Wirken des Textilfabrikanten und Ehrenbürgers Carl Otto Schmelzer ist bis Ende dieser Woche eine Ausstellung gewidmet. Weshalb die von Max Einenkel über Monate hinweg...
