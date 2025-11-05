Wahrscheinlich kennen ihn nur noch eine Handvoll Leute: Erinnerung an einen fast vergessenen Ehrenbürger aus Westsachsen

Zwickau
Der Todestag des Mannes auf dem Schwarz-Weiß-Bild jährt sich zum 80. Mal. Nun ist nicht viel Zeit, die Ausstellung über den Unternehmer und Ehrenbürger in Lichtentanne zu sehen.
Direkt neben dem Eingang zum Saal des Lichtentanner Bürgerhauses steht hinter Glas ein Baum mit zahlreichen Ästen und Verzweigungen - der Stammbaum der Familie Schmelzer. Dem Wirken des Textilfabrikanten und Ehrenbürgers Carl Otto Schmelzer ist bis Ende dieser Woche eine Ausstellung gewidmet. Weshalb die von Max Einenkel über Monate hinweg...
