Waldbrand bei Hitzewelle: Im Landkreis Zwickau gilt jetzt zweithöchste Gefahrenstufe

In fast allen Regionen Sachsens ist sie alarmierend rot: die Karte des Staatsbetriebs Sachsenforst, die vor Feuer in den Wäldern warnt. Auch in der Region Zwickau sind Bürger zu Vorsicht aufgerufen.

Je höher die Temperaturen klettern, desto größer ist die Gefahr eines Waldbrands. Der Staatsbetrieb Sachsenforst verzeichnet auf einer Übersichtskarte in fast allen Regionen des Freistaats eine hohe bis sehr hohe Gefahr. Auch der Landkreis Zwickau ist keine Ausnahme.