Wandelkonzert am Samstag in Zwickau: Preisgekrönter Chor aus Halle in zwei Kirchen zu erleben

Zwickau
Das Vokalensemble gehört zu den besten Chören in Deutschland. Der Dirigent kehrt für einen Abend zurück in die Stadt seiner Jugend.
Die Hallenser Madrigalisten sind am Samstag in Zwickau zu hören. Unter dem Motto „Lumière et paix“ (Licht und Frieden) laden sie gemeinsam mit der Stadtkirchgemeinde zu einem Wandelkonzert in die Innenstadt ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Katharinenkirche mit selten aufgeführten Chorwerken von Claude Debussy, Paul Hindemith und Darius...
