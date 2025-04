Warnstreik des Öffentliches Dienstes: In Zwickau kaum Einschränkungen

Im Zwickau bleibt der Bürgerservice geschlossen. Arbeitsagentur und Sportstättenbetrieb Zwickau melden Kundenbetrieb ohne Behinderungen durch Arbeitskampf.

Wer am Montag im Bürgerservice der Stadtverwaltung Zwickau einen Behördengang erledigen wollte, musste unverrichteten Dinge umkehren: Die Einrichtung im Rathaus blieb den zweiten Tag in Folge geschlossen. Wie schon am Freitag vergangener Woche war der Bürgerservice vom Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi betroffen. Mit...