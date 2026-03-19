Wartezeiten bei der Kraftfahrzeug-Zulassung im Landkreis Zwickau

Zwickau
Die Kfz-Zulassung in Zwickau erlebt mehr Andrang. Verzögerte Termine und längere Wartezeiten sind die Folge. Wie die Online-Dienste helfen können.
In der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Zwickau herrscht gegenwärtig mehr Andrang als zu anderen Zeiten. Längere Wartezeiten und verzögerte Terminvergaben seien die Folgen, wurde aus der Landkreisverwaltung mitgeteilt. Die Behörde bittet daher, Unterlagen vorher zu prüfen und alle Formulare vorbereitet sowie unterschrieben mitzubringen....
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