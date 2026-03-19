MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Bei der Kfz-Zulassung kann es gegenwärtig zu längeren Wartezeiten kommen.
Bei der Kfz-Zulassung kann es gegenwärtig zu längeren Wartezeiten kommen. Symbolbild: Ellen Liebner/Archiv
Bei der Kfz-Zulassung kann es gegenwärtig zu längeren Wartezeiten kommen.
Bei der Kfz-Zulassung kann es gegenwärtig zu längeren Wartezeiten kommen. Symbolbild: Ellen Liebner/Archiv
Zwickau
Wartezeiten bei der Kraftfahrzeug-Zulassung im Landkreis Zwickau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kfz-Zulassung in Zwickau erlebt mehr Andrang. Verzögerte Termine und längere Wartezeiten sind die Folge. Wie die Online-Dienste helfen können.

In der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Zwickau herrscht gegenwärtig mehr Andrang als zu anderen Zeiten. Längere Wartezeiten und verzögerte Terminvergaben seien die Folgen, wurde aus der Landkreisverwaltung mitgeteilt. Die Behörde bittet daher, Unterlagen vorher zu prüfen und alle Formulare vorbereitet sowie unterschrieben mitzubringen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
11.03.2026
2 min.
Zwickaus Frühjahrsputz sucht helfende Hände
Zwickau will sich im April rausputzen.
Zwickau putzt sich raus: Aktion läuft im April. Material wird kostenlos von der Stadtverwaltung gestellt. Wer kann mitmachen?
Lutz Kirchner
15:00 Uhr
5 min.
Nagelsmanns DFB-Kader mit den Bayern als WM-Lokomotive
Julian Nagelsmann präsentiert seinen ersten Kader im WM-Jahr.
Das erste Länderspielaufgebot des Fußball-Bundestrainers im WM-Jahr ist ein Statement. Es gibt unerwartete Gewinner - und einige Verlierer.
Klaus Bergmann und Arne Richter, dpa
15:01 Uhr
2 min.
Studie: 57 Prozent der Sächsinnen planen fest mit Kindern
Studie: Nur noch 57 Prozent der Frauen in Sachsen planen fest mit Kindern. (Symbolbild)
Krisen, Geldsorgen, Partnersuche: Immer mehr Frauen in Sachsen sehen Kinder nicht als festen Teil ihres Lebens. Warum stabile Beziehungen zudem wichtiger sind als der Trauschein.
07.03.2026
2 min.
Kostenfreie Schadstoffentsorgung: Mobil rollt durch den Landkreis Zwickau
Das Schadstoffmobil geht wieder auf Tour.
Das Schadstoffmobil am 9. März im Einsatz: Bis zu 10 Kilogramm kostenfrei pro Person. Welche Hinweise sollten beachtet werden?
Lutz Kirchner
Mehr Artikel