Warum das Restaurant „Koja“ in Zwickau seit Kurzem geschlossen hat

Das Lokal mit koreanisch-japanischer Küche in der Innenstadt hat anderthalb Jahre nach seiner Eröffnung auf einmal zu. Der Betreiber sagt jedoch: Das soll nicht von Dauer sein.

Das Restaurant „Koja“ an der Peter-Breuer-Straße in Zwickau hat im Herbst 2023 eröffnet. Nun sind die Türen seit Dienstag verschlossen. Die Fenster sind mit Papier verklebt. Das soll aber nicht so bleiben, wenn es nach Inhaber Bao Quynh Nguyen geht. Er sagt auf „Freie Presse“-Anfrage: „Das ist nur vorübergehend.“