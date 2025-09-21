Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der ADAC-Hubschrauber landete am Sonntagmittag an der Zwickauer Mulde.
Der ADAC-Hubschrauber landete am Sonntagmittag an der Zwickauer Mulde. Bild: Heike Gündel
Der ADAC-Hubschrauber landete am Sonntagmittag an der Zwickauer Mulde.
Der ADAC-Hubschrauber landete am Sonntagmittag an der Zwickauer Mulde. Bild: Heike Gündel
Zwickau
Warum der Hubschrauber zum Muldeparadies in Zwickau flog
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem dortigen Spielplatz hat sich am Sonntagmittag ein Unfall ereignet.

Ein Hubschrauber-Einsatz hat am Sonntagmittag nahe dem Spielplatz im Muldeparadies in Zwickau für Aufsehen bei den Spaziergängern gesorgt. Dort war gegen 12.30 Uhr ein Kind von einer Schaukel gestürzt und hatte sich dabei verletzt, war auf Anfrage bei der Rettungsleitstelle in Zwickau zu erfahren. Weil ein Notarzt bereits mit einem Krankenwagen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
05.09.2025
1 min.
Frankenberg: Was macht denn der Hubschrauber da?
Luftretter des ADAC Sachsen landeten in Frankenberg.
Luftretter des ADAC waren am Donnerstag zu einem Einsatz in Frankenberg. Auch ein Rettungswagen fuhr vor. Was war passiert?
Ingolf Rosendahl
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
13:19 Uhr
1 min.
Mikroskopisch klein: Plauener zeigt Faszinierendes aus Sand
Der Künstler stellt im Best-Western-Hotel Am Straßberger Tor in Plauen aus. Er zeigt Aquarelle und Pastelle mit Landschaften sowie Bilder aus Sand.
Sabine Schott
13:20 Uhr
5 min.
Niners Chemnitz klären wichtige Personalien: Trainer Rodrigo Pastore verlängert vorzeitig und der neue Kapitän steht fest
Erfolgreich und extrem beliebt bei den Ninersfans: Cheftrainer Rodrigo Pastore, hier bei der Teamvorstellung in diesem Sommer. Nun gab der Verein bekannt, dass der Argentinier vorzeitig verlängert hat.
Am Sonntag starten die Basketballer in die neue Saison. Kurz zuvor gibt es Rückenwind durch eine für manche sogar überraschende Nachricht. Dazu wurde auf neuem Weg ein Nachfolger für Jonas Richter gefunden.
Thomas Reibetanz
17.08.2025
1 min.
Schwerer Unfall bei Gutenfürst verzögert Start der Traditionsrundfahrt beim SR 2-Treffen in Kürbitz
Einen schweren Unfall gab es am Sonntagmittag bei Gutenfürst.
Nahe Gutenfürst ist am Sonntagmittag ein Motorradfahrer verunglückt. Der Unfallort ist Teil der Route der SR 2-Traditionsrundfahrt.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel