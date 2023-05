Warum der neue 24-Stunden-Laden in Zwickau zu ungewöhnlicher Zeit startet

Der 24-Stunden-Laden "Twenty4seven" an der Zwickauer Schumannstraße ist so gut wie fertig. Im Geschäft von Karoj Roshan und Philipp Maté können Kunden bald rund um die Uhr einkaufen. An der Kasse sorgen Kunden selbst fürs Bezahlen. Alles, was sie brauchen, ist eine EC- oder Kreditkarte. Regale im Laden sind schon voller Waren wie Gummibärchen,...