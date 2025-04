Warum der Wasserturm Zwickau-Oberplanitz dieses Jahr nicht öffnet

Die Anlage bleibt am Tag des Wassers am 22. März für Besucher geschlossen.

Anders als in den Vorjahren, bleibt der Wasserturm Oberplanitz am diesjährigen Tag des Wassers am Samstag, 22. März, für Besucher geschlossen. Der Grund dafür sind Bauarbeiten an und in dem in die Jahre gekommenen Bauwerk, wie die Wasserwerke Zwickau mitteilen. Um die repräsentative Trinkwasseranlage zu erhalten, beginnen in diesen Tagen...