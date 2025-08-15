Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Warum die Gleisbauarbeiten in der Zwickauer Bosestraße zwei Wochen später beginnen als geplant

Die Schwellen für die neuen Gleise liegen schon bereit. Doch es kam zu Bauverzögerungen.
Die Schwellen für die neuen Gleise liegen schon bereit. Doch es kam zu Bauverzögerungen.
Die Schwellen für die neuen Gleise liegen schon bereit. Doch es kam zu Bauverzögerungen.
Die Schwellen für die neuen Gleise liegen schon bereit. Doch es kam zu Bauverzögerungen.
Zwickau
Warum die Gleisbauarbeiten in der Zwickauer Bosestraße zwei Wochen später beginnen als geplant
Redakteur
Von Thomas Croy
Wegen Problemen bei der Sanierung eines Mischwasserkanals unter der Bosestraße hat sich der geplante Ablauf der Arbeiten verzögert.

Der Beginn der Gleisbauarbeiten an der Bosestraße verzögert sich. Schuld sind laut SVZ-Sprecherin Janine Kunick die vorgelagerten Sanierungsarbeiten des Mischwasserkanals, die eine kurzfristige Änderung der Bautechnologie verlangen. Die Kanalsanierung erfolge nun im offenen Verfahren. „Dies erfordert aktuell das Fräsen der Tragschicht, das...
