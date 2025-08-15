Warum die Gleisbauarbeiten in der Zwickauer Bosestraße zwei Wochen später beginnen als geplant

Wegen Problemen bei der Sanierung eines Mischwasserkanals unter der Bosestraße hat sich der geplante Ablauf der Arbeiten verzögert.

Der Beginn der Gleisbauarbeiten an der Bosestraße verzögert sich. Schuld sind laut SVZ-Sprecherin Janine Kunick die vorgelagerten Sanierungsarbeiten des Mischwasserkanals, die eine kurzfristige Änderung der Bautechnologie verlangen. Die Kanalsanierung erfolge nun im offenen Verfahren. „Dies erfordert aktuell das Fräsen der Tragschicht, das...