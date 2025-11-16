Warum diese Fledermaus aus dem Landkreis Zwickau einzigartig ist

Bislang ist Nele Jakob für bunte Gartenvögel bekannt. Jetzt erweitert die Holzgestalterin aus Kirchberg ihre Kollektion um Fledermäuse. Werden auch die zum Sammelobjekt?

1400 Arten der Fledermaus sollen auf der Erde leben, 25 Arten flattern in Deutschland durch die Nacht. Jetzt kommt eine neue Art dazu – die braune Holzkopf-Fledermaus. Doch in der Fachliteratur ist diese Fledermaus nicht zu finden, nur am Hohen Forst bei Kirchberg. Und dort auch nicht in den alten Bergstolln oder in den Fledermauskästen, die zu...