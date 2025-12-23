Warum ein Stadion in Wilkau-Haßlau nun Sportstätte heißen muss

Die Sportanlage in der Stadt erhält eine neue Bezeichnung. Die Umbenennung hat mit der Aussicht auf Geld aus einem Förderprogramm zu tun.

Die Sportanlage in Wilkau-Haßlau, bisher bekannt als Stadion „Am Sandberg" oder früher „Stadion der Jugend", darf nicht mehr Stadion heißen. Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) stellte das in der jüngsten Stadtratssitzung klar. Künftig soll sie Sportstätte heißen – eine Bedingung, um Fördermittel aus dem Bundesprogramm...