MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Sportanlage in Wilkau-Haßlau ist in einem schlechten Zustand. Das soll sich endlich ändern.
Die Sportanlage in Wilkau-Haßlau ist in einem schlechten Zustand. Das soll sich endlich ändern. Bild: Ralph Köhler
Die Sportanlage in Wilkau-Haßlau ist in einem schlechten Zustand. Das soll sich endlich ändern.
Die Sportanlage in Wilkau-Haßlau ist in einem schlechten Zustand. Das soll sich endlich ändern. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Warum ein Stadion in Wilkau-Haßlau nun Sportstätte heißen muss
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sportanlage in der Stadt erhält eine neue Bezeichnung. Die Umbenennung hat mit der Aussicht auf Geld aus einem Förderprogramm zu tun.

Die Sportanlage in Wilkau-Haßlau, bisher bekannt als Stadion „Am Sandberg“ oder früher „Stadion der Jugend“, darf nicht mehr Stadion heißen. Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) stellte das in der jüngsten Stadtratssitzung klar. Künftig soll sie Sportstätte heißen – eine Bedingung, um Fördermittel aus dem Bundesprogramm...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
03.12.2025
3 min.
Rewe und Edeka kämpfen in Wilkau-Haßlau um den besten Standort
Noch hat an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau der Rewe-Markt geöffnet.
Edekas langfristige Planung trifft auf Rewes bestehende Verträge. Das Ringen um den Standort bleibt spannend. Rewe hat offenbar ein neues Grundstück gefunden.
Frank Dörfelt
11.12.2025
4 min.
Wilkau-Haßlau hofft auf Fördermittel: Bund soll marodes Sandbergstadion retten
Das Stadion „Am Sandberg“ in Wilkau-Haßlau ist dringend sanierungsbedürftig. Jetzt sollen Fördermittel des Bundes die Anlage vor dem Verfall retten.
Bürgermeister Feustel gibt die Hoffnung nicht auf. Nach Jahren der vergeblichen Anträge auf Fördermittel rückt eine neue Möglichkeit ins Blickfeld. Zuvor war eine private Investition gescheitert.
Frank Dörfelt
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
Mehr Artikel