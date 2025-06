Warum eine IT-Firma der Westsächsischen Hochschule einen E-Racing-Simulator schenkt

Zum einen wird der Simulator in der Lehre und Forschung eingesetzt. Aber eine andere Nutzung ist wohl noch wichtiger.

Beschleunigen, Bremsen, in die Kurve legen – so ein E-Racing-Simulator ist ein spannendes Teil. Der Meinung waren auch viele der rund 3300 Besucher der Langen Nacht der Technik an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ), bei der der Simulator seine Premiere erlebte. Dass die WHZ diesen Magneten anbieten konnte, ist der N+P...