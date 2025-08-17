Warum manche das Zwickauer Stadtfest „Müll“ nennen – und andere dafür quer durch Europa reisen

Ob mit Gummi-Ente, Geburtstagsständchen oder Songwunsch: Besucher machen das Stadtfest zu ihrer Bühne. Glückliche Fans feiern ihre Idole – und schreiben unvergessliche Geschichten.

Auf Facebook ist im Vorfeld heftig übers 22. Zwickauer Stadtfest diskutiert worden. „Das Programm wird von Jahr zu Jahr schlechter“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer beklagt, anders als früher werde nicht jeder Musikgeschmack bedient. Dem wird widerspricht jemand: „Das Line-up auf allen Bühnen ist vielfältig.“ Den Geschmack von jedem...