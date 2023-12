Warum sich Heinz Wolff der Marienthaler Geschichte verschrieben hat

Früher hat er Geschichte unterrichtet. Heute gräbt sich der Zwickauer in seiner Freizeit durch Archive. Sein Hobby hat ihm Anerkennung eingebracht - und sogar die Nominierung für einen Landespreis.

Heinz Wolff sitzt am Tisch in der Kegelbahn Marienthal, vor sich ausgebreitet Mappen, Pläne, Fotos und historische Zeitungsausschnitte. „Das ist der Gasthof, und da hinten ist die Kegelbahn, wo wir jetzt drin sind. So sah das damals aus“, legt der 79-Jährige los. „Früher war der Eingang hier vorn. Der Klubhaus-Anbau kam erst später.“