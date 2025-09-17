Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rewe hat am ehemaligen Hammer-Markt Interesse. Die Stadt will die Ansiedlung zum Schutz der Händler in der Innenstadt nicht zulassen.
Rewe hat am ehemaligen Hammer-Markt Interesse. Die Stadt will die Ansiedlung zum Schutz der Händler in der Innenstadt nicht zulassen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Warum Zwickau einen weiteren Rewe-Markt verhindern will
Von Frank Dörfelt
Rewe eröffnet mehrere neue Märkte in Zwickau, doch die Pläne für das Gewerbegebiet Maxhütte stoßen auf Widerstand. Die Stadt will die Ansiedlung verhindern.

Rewe ist nicht gleich Rewe - es kommt auf den Standort an. Während man in der Zwickauer Stadtverwaltung guter Dinge ist, dass am Donnerstag der neue Rewe-Markt im ehemaligen Schocken-Kaufhaus in der Innenstadt eröffnet und bis nächstes Jahr die Markthalle an der früheren Zentralhaltestelle ein großer Rewe-Einkaufsmarkt werden soll, steht ein...
