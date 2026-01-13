Was die Kinobesucher 2025 ins Zwickauer „Astoria“ gelockt hat

Zwickau
Im Gegensatz zum bundesweiten Trend zeigt das „Astoria“ ein deutlich familienfreundlicheres Profil. Sieben der zehn meistbesuchten Filme des Jahres in Zwickau richteten sich an Kinder und Familien.
Für den Zwickauer Filmpalast „Astoria“ war das Kino-Jahr 2025 von familienfreundlichen Filmen geprägt. Mit deutlichem Abstand setzte sich „Das Kanu des Manitu“ an die Spitze – auch bundesweit die Nummer 1. „Das war mit deutlichem Abstand der besucherstärkste Film des Jahres 2025“, betont Theaterleiter Mike Riemenschneider. Die...
