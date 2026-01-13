MENÜ
In Zwickau und auch bundesweit der Kinohit 2025: „Das Kanu des Manitu“.
In Zwickau und auch bundesweit der Kinohit 2025: „Das Kanu des Manitu“. Bild: Luis Zeno Kuhn/Constantin Film
Zwickau
Was die Kinobesucher 2025 ins Zwickauer „Astoria“ gelockt hat
Redakteur
Von Thomas Croy
Im Gegensatz zum bundesweiten Trend zeigt das „Astoria“ ein deutlich familienfreundlicheres Profil. Sieben der zehn meistbesuchten Filme des Jahres in Zwickau richteten sich an Kinder und Familien.

Für den Zwickauer Filmpalast „Astoria“ war das Kino-Jahr 2025 von familienfreundlichen Filmen geprägt. Mit deutlichem Abstand setzte sich „Das Kanu des Manitu“ an die Spitze – auch bundesweit die Nummer 1. „Das war mit deutlichem Abstand der besucherstärkste Film des Jahres 2025“, betont Theaterleiter Mike Riemenschneider. Die...
12:30 Uhr
2 min.
YouTube erleichtert Eltern die Kontrolle über Shorts
Weniger Endlos-Scrollen: Eltern können die tägliche Nutzungszeit für YouTube Shorts in den Einstellungen begrenzen oder die Shorts ganz abschalten.
Schluss mit Endlos-Scrollen: YouTube erweitert die Jugendschutzeinstellungen für Kinderkonten. Eltern können die Shorts-Nutzung komplett sperren – und zentrale Einstellungen noch einfacher verwalten.
12:27 Uhr
5 min.
Was beim Bürgergeld geplant ist - und die Kritik daran
Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) wirbt für die Bürgergeld-Reform.
Schlagabtausch im Bundestag: Die Regierung verteidigt ihre Bürgergeld-Pläne. Bärbel Bas hat es nicht leicht. Und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
10.01.2026
1 min.
Psychothriller „The Housemaid“ wird am 14. Januar im Zwickauer „Astoria“ als Vorpremiere gezeigt
Einen Tag vor dem Bundesstart in deutschen Kinos erlebt das Zwickauer Publikum einen spannenden Film mit Sydney Sweeney.
Thomas Croy
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
13.11.2025
4 min.
Matthias Schweighöfer begeistert im Zwickauer „Astoria“: Was die Kinobesucher vom Filmstar wissen wollten
Gut gelaunt: Filmstar Matthias Schweighöfer bekommt von Kinodirektor Mike Riemenschneider zur Erinnerung einen „Zwickauer Spaßvogel“ überreicht. In der Mitte Regisseur Erik Schmitt.
Die Fans jubeln, die Gitarre bleibt im Koffer, und das Eis verteilt der Regisseur persönlich – der Kinobesuch von Matthias Schweighöfer wird zum amüsanten Erlebnis jenseits der Leinwand.
Thomas Croy
