Die Flucht vor der Polizei endete an einem Wohnhaus. Zuvor war der alkoholisierte Fahrer bereits gegen einen Baumstumpf, ein Straßenschild und ein Geländer gefahren.
Die Flucht vor der Polizei endete an einem Wohnhaus. Zuvor war der alkoholisierte Fahrer bereits gegen einen Baumstumpf, ein Straßenschild und ein Geländer gefahren.
Zwickau
Was die Polizei dem VW-Betriebsratsvorsitzenden Uwe Kunstmann vorwirft
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Mit seiner Rücktrittsankündigung hat der Gesamtbetriebsratschef von Volkswagen Sachsen für reichlich Wirbel gesorgt. Die Details jedoch blieben offen. Was wirklich passiert ist an jenem Juli-Abend.

Er hat schwere Fehler eingestanden und eingeräumt, für einen Verkehrsunfall im Juli verantwortlich zu sein. Doch die Details dazu hat der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Volkswagen Sachsen bisher offen gelassen. Am vergangenen Freitag hatte Uwe Kunstmann in einem Brief an die Belegschaft deswegen seinen Rücktritt angekündigt. Seitdem...
