Was die Polizei dem VW-Betriebsratsvorsitzenden Uwe Kunstmann vorwirft

Mit seiner Rücktrittsankündigung hat der Gesamtbetriebsratschef von Volkswagen Sachsen für reichlich Wirbel gesorgt. Die Details jedoch blieben offen. Was wirklich passiert ist an jenem Juli-Abend.

Er hat schwere Fehler eingestanden und eingeräumt, für einen Verkehrsunfall im Juli verantwortlich zu sein. Doch die Details dazu hat der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Volkswagen Sachsen bisher offen gelassen. Am vergangenen Freitag hatte Uwe Kunstmann in einem Brief an die Belegschaft deswegen seinen Rücktritt angekündigt. Seitdem...