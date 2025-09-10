Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Was für ein Maskottchen die Zwickauer Kita „Pusteblume“ zum großen Jubiläumsfest vorgestellt hat

Die Wahl war angesichts des Namens der Kita keine große Überraschung, kam aber prima an.
Was für ein Maskottchen die Zwickauer Kita „Pusteblume" zum großen Jubiläumsfest vorgestellt hat
Von Thomas Croy
Nach einem halben Jahrhundert gibt es in der Kita an der Neuplanitzer Ernst-Grube-Straße einen neuen Star, der im Eingangsbereich die Besucher grüßt.

Zum 50-jährigen Bestehen hat die Kita „Pusteblume“ in Zwickau-Neuplanitz endlich ein eigenes Maskottchen bekommen: „Pusti“. Die fröhliche Pusteblume mit lachendem Gesicht, grünem T-Shirt und geschultertem Schulranzen besteht aus einer mit Klebefolie überzogenen Holzplatte, die auf einem Holzständer befestigt ist. Dauerhaft wird...
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
Teich in Zwickau-Neuplanitz wird für Ratten zum Schlaraffenland: „Die Leute übertreiben es mit dem Füttern“
Überfütterung der Wasservögel und illegale Müllentsorgung im Wohngebietspark sorgen in Neuplanitz für Ärger. Findet der Vorschlag eines Planitzers im Rathaus Gehör?
Holger Weiß
04.09.2025
4 min.
Von Tequeños bis Mbappé: Wie eine Familie aus Venezuela in Zwickau ankommt und ein Junge von großen Träumen erzählt
Haben in Zwickau ein neues Zuhause gefunden: Gonzalo Brusco (41) und Elda Mar Rosales (33) mit ihren Kindern Santhiago (9) und Samara (4) im Garten der Kita „Pusteblume“.
Neue Freunde in der Kita „Pusteblume“ und im Fußballverein, das vorher ungekannte Gefühl von Sicherheit – kleine Momente, die fernab der karibischen Heimat eine große Geschichte schreiben.
Thomas Croy
21:44 Uhr
5 min.
"Sind nicht fertig": Schröder führt Deutschland ins Finale
Gemeinsamer Jubel der Basketballer nach dem Finaleinzug.
Zweimal Finnland, zweimal gewonnen: Die Weltmeister stehen jetzt auch im EM-Finale. Es ist schon jetzt die erfolgreichste Ära im deutschen Basketball. Jetzt geht es gegen die Türkei.
Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel