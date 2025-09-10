Was für ein Maskottchen die Zwickauer Kita „Pusteblume“ zum großen Jubiläumsfest vorgestellt hat

Zwickau
Nach einem halben Jahrhundert gibt es in der Kita an der Neuplanitzer Ernst-Grube-Straße einen neuen Star, der im Eingangsbereich die Besucher grüßt.
Zum 50-jährigen Bestehen hat die Kita „Pusteblume“ in Zwickau-Neuplanitz endlich ein eigenes Maskottchen bekommen: „Pusti“. Die fröhliche Pusteblume mit lachendem Gesicht, grünem T-Shirt und geschultertem Schulranzen besteht aus einer mit Klebefolie überzogenen Holzplatte, die auf einem Holzständer befestigt ist. Dauerhaft wird...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.