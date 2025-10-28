Was machen wir am Halloween-Wochenende? Ausgehtipps für Familien mit Kindern

Zwickau
Gespenstische Dekoration, leuchtende Kürbisse und schaurige Kostüme: Am 31. Oktober ist Halloween. In der Region finden zahlreiche Veranstaltungen für Freunde des unheimlichen Festes statt.
Ein verlängertes Wochenende steht vor der Tür. Was kann man als Familie mit Kindern rund um Halloween und Reformationstag unternehmen? „Freie Presse“ hat ein paar Empfehlungen zusammengetragen.
