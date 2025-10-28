Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Was machen wir am Halloween-Wochenende? Ausgehtipps für Familien mit Kindern

Musiker Willi Papperitz alias „Pirat Willi“ wird in der Miniwelt mit seinem Kinderprogramm für Unterhaltung sorgen.
Musiker Willi Papperitz alias „Pirat Willi“ wird in der Miniwelt mit seinem Kinderprogramm für Unterhaltung sorgen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Musiker Willi Papperitz alias „Pirat Willi“ wird in der Miniwelt mit seinem Kinderprogramm für Unterhaltung sorgen.
Musiker Willi Papperitz alias „Pirat Willi“ wird in der Miniwelt mit seinem Kinderprogramm für Unterhaltung sorgen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Zwickau
Was machen wir am Halloween-Wochenende? Ausgehtipps für Familien mit Kindern
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gespenstische Dekoration, leuchtende Kürbisse und schaurige Kostüme: Am 31. Oktober ist Halloween. In der Region finden zahlreiche Veranstaltungen für Freunde des unheimlichen Festes statt.

Ein verlängertes Wochenende steht vor der Tür. Was kann man als Familie mit Kindern rund um Halloween und Reformationstag unternehmen? „Freie Presse“ hat ein paar Empfehlungen zusammengetragen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:38 Uhr
2 min.
Brisanter Doppel-Spieltag in Berlin: DFL erklärt Ansetzung
Die Polizei wird am Samstag nicht nur im Olympiastadion gefordert sein. (Archivbild)
Tausende Dresden-Fans im Olympiastadion und fast gleichzeitig spielt Union. Der Doppel-Spieltag in Berlin könnte unruhig werden. Die Deutsche Fußball Liga begründet, warum sie so planen musste.
10:00 Uhr
3 min.
Halloween in Chemnitz: Gruselführungen, Karaoke im Museum (zum Fürchten) und Party im Club
Von Kinder‑Basteln bis Nachtparty: Halloween‑Momente für alle Generationen in Chemnitz.
Halloween steht vor der Tür. Ob Familienspiele, eine mystische Führung, ein musikalischer Abend oder eine Nachtparty – Chemnitz bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich zu gruseln und zu feiern.
Oleksandra Patlai
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
11:38 Uhr
3 min.
Stiftung Warentest warnt: Viele Produkte von Temu und Shein gefährlich
Die Shoppingportale werden immer beliebter – aber viele ihre Waren sind schlechter, als die EU erlaubt.
Die Stiftung Warentest hat 162 Waren der Onlineplattformen untersucht, darunter Schmuck und Babyspielzeug. Zwei Drittel davon erfüllten EU-Standards nicht.
DPA
13.10.2025
3 min.
Gruselstart bei Karls in Döbeln: Nacht mit Feuerkunst und Drohnen
Eine Feuershow gehört zum Programm der ersten Grusel-Nacht im Erlebnis-Dorf von Karls in Döbeln.
Der schaurige Zauber von Halloween beginnt in Döbeln schon vor dem 31. Oktober mit einer Grusel-Nacht. Ein anderer Freizeitpark bietet am Feiertag einen neutralen Rückzugsort für Familien. Partylaune herrscht aber an vielen Orten Mittelsachsens.
Jan Leißner
Mehr Artikel