Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen

Zwickau
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Eine Menge los ist am vierten August-Wochenende in Westsachsen. Nicht nur Fahrzeugnostalgiker, Rosenfreunde, Musik- und Theaterliebhaber kommen dabei auf ihre Kosten. Unsere Empfehlungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.