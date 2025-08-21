Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes. Bild: Trabant-Club/Archiv
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes. Bild: Trabant-Club/Archiv
Zwickau
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.

Eine Menge los ist am vierten August-Wochenende in Westsachsen. Nicht nur Fahrzeugnostalgiker, Rosenfreunde, Musik- und Theaterliebhaber kommen dabei auf ihre Kosten. Unsere Empfehlungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
15:47 Uhr
2 min.
Orient-Zauber am Schwanenteich: „Der Medicus“ feiert umjubelte Premiere auf der Zwickauer Freilichtbühne
Ein Musical-Abend voller Emotionen: Das Sommer-Open-Air begeistert mit grandioser Inszenierung, prachtvollen Kostümen und minutenlangem Applaus.
Ralf Wendland
17.07.2025
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Zehn Ausgehtipps für Westsachsen
Gute Laune mit Gleichgesinnten unter blauem Himmel: Das Simsontreffen in Zwickau wird auch diesmal wieder viele Motorradfans begeistern.
Der Veranstaltungskalender für den Landkreis Zwickau bietet eine Menge Genuss für Augen, Ohren und Gaumen. Wir haben einige Empfehlungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
12:30 Uhr
2 min.
Partystimmung am Kriebsteinsee: Karnevalisten feiern mit Gästen in Höfchen
Mehrere Faschingsvereine hatten zur großen Fete an die Talsperre Kriebstein eingeladen. Hier will man auch in nächster Zeit feiern.
Erik-Holm Langhof
Mehr Artikel