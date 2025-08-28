Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen

Hinter Schlossmauern lustwandeln oder Partystimmung genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben elf Anregungen für Sie ausgewählt.

Eine Menge los ist am letzten August-Wochenende in Westsachsen. Neben der „Nacht der Schlösser“ mit attraktiven Programmen an fünf Orten gibt es zum meteorologischen Sommerausklang noch etliche Gelegenheiten, sich unter freiem Himmel zu vergnügen. Unsere Empfehlungen sollen Ihnen die Auswahl erleichtern.