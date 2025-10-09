Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der deutsch-türkische Comedian Cüneyt Akan aus Wiesbaden ist am Freitagabend im Alten Gasometer Zwickau zu erleben.
Der deutsch-türkische Comedian Cüneyt Akan aus Wiesbaden ist am Freitagabend im Alten Gasometer Zwickau zu erleben.
Zwickau
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Kultstar in Zwickau, Kirmesfeste, Kreativmarkt in Glauchau, eine Premiere im Theater: Eine Menge los ist am Wochenende im Landkreis Zwickau. Die „Freie Presse“ hat elf Empfehlungen ausgewählt.

In Westsachsen locken am zweiten Oktober-Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. Das Konzert von Mono Inc. am Samstagabend in der Sparkassen-Arena (Stadthalle) Zwickau ist allerdings bereits ausverkauft. Wohin ein Ausflug lohnt, verrät die „Freie Presse“.
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
02.10.2025
3 min.
Oktoberfeste in Westsachsen: Bayerisches Wiesn-Flair in Zwickau und Umgebung - Termine, Bands und Highlights auf einen Blick
Die Musiker von „Stadlrogga“ sind auch diesmal beim Kirchberger Oktoberfest dabei.
Fassanstich, Live-Bands, Wettbewerbe und Trachten: Wer echte Wiesn-Gaudi sucht, findet auch in den kommenden Wochen noch jede Menge Gelegenheiten zum Feiern.
Thomas Croy
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
02.10.2025
4 min.
Was machen wir am verlängerten Wochenende? Zehn Ausgehtipps für Westsachsen
Taylor Swift feiert ihr neues Album nicht nur auf der Bühne, sondern von Freitag bis Sonntag auch mit einer internationalen Kino-Party. Der Zwickauer Filmpalast „Astoria“ ist mit dabei.
Taylor-Swift-Fans haben sehnsüchtig darauf gewartet: Album-Release-Party im Kino. Auch sonst ist eine Menge los am Wochenende im Landkreis Zwickau. „Freie Presse“ hat zehn Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
Mehr Artikel