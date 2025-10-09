Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen

Ein Kultstar in Zwickau, Kirmesfeste, Kreativmarkt in Glauchau, eine Premiere im Theater: Eine Menge los ist am Wochenende im Landkreis Zwickau. Die „Freie Presse“ hat elf Empfehlungen ausgewählt.

In Westsachsen locken am zweiten Oktober-Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. Das Konzert von Mono Inc. am Samstagabend in der Sparkassen-Arena (Stadthalle) Zwickau ist allerdings bereits ausverkauft. Wohin ein Ausflug lohnt, verrät die „Freie Presse".