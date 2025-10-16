Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen

Ein Tuning-Event auf dem Parkplatz, Konzerte, Wortwitz und Ausstellungen: Eine Menge los ist am Wochenende im Landkreis Zwickau. Die „Freie Presse“ hat ein Dutzend Empfehlungen ausgewählt.

In Westsachsen locken am dritten Oktober-Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. Das Gastspiel von der „Pflägekraft der Herzen, Sybille Bullatschek" im Alten Gasometer Zwickau am Samstagabend ist allerdings bereits ausverkauft. Wohin darüber hinaus ein Ausflug lohnt, verrät die „Freie Presse".