Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem Parkplatz der Stadthalle Zwickau steigt am Sonntag das markenoffene Tuningevent „GSGM - RenDeepzvous“ mit Händlermeile, Ständen und verschiedenen Show-Acts.
Auf dem Parkplatz der Stadthalle Zwickau steigt am Sonntag das markenoffene Tuningevent „GSGM - RenDeepzvous“ mit Händlermeile, Ständen und verschiedenen Show-Acts. Bild: GSGM
Auf dem Parkplatz der Stadthalle Zwickau steigt am Sonntag das markenoffene Tuningevent „GSGM - RenDeepzvous“ mit Händlermeile, Ständen und verschiedenen Show-Acts.
Auf dem Parkplatz der Stadthalle Zwickau steigt am Sonntag das markenoffene Tuningevent „GSGM - RenDeepzvous“ mit Händlermeile, Ständen und verschiedenen Show-Acts. Bild: GSGM
Zwickau
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Tuning-Event auf dem Parkplatz, Konzerte, Wortwitz und Ausstellungen: Eine Menge los ist am Wochenende im Landkreis Zwickau. Die „Freie Presse“ hat ein Dutzend Empfehlungen ausgewählt.

In Westsachsen locken am dritten Oktober-Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. Das Gastspiel von der „Pflägekraft der Herzen, Sybille Bullatschek“ im Alten Gasometer Zwickau am Samstagabend ist allerdings bereits ausverkauft. Wohin darüber hinaus ein Ausflug lohnt, verrät die „Freie Presse“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:54 Uhr
2 min.
Nagel: Goldreserven bleiben in den USA
Nagel und Finanzminister Lars Klingbeil sind gemeinsam in Washington.
Der Goldpreis steigt und steigt. Könnte das dem Bundeshaushalt helfen? Die Bundesbank meint: Unsere Barren bleiben, wo sie sind.
07.10.2025
1 min.
Gunter Böhnke und Kristina vom Dorf: Mit sächsischem Wortwitz in Zwickau
Gunther Böhnke und Kristina vom Dorf präsentieren sich am 18. Oktober in Zwickau.
Wenn Gunter Böhnke und Kristina vom Dorf aufeinandertreffen, wird ausgiebig sächsisch gesprochen. Was verspricht der humorvolle Abend in Zwickau noch?
Jakob Nützler
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
02.10.2025
4 min.
Was machen wir am verlängerten Wochenende? Zehn Ausgehtipps für Westsachsen
Taylor Swift feiert ihr neues Album nicht nur auf der Bühne, sondern von Freitag bis Sonntag auch mit einer internationalen Kino-Party. Der Zwickauer Filmpalast „Astoria“ ist mit dabei.
Taylor-Swift-Fans haben sehnsüchtig darauf gewartet: Album-Release-Party im Kino. Auch sonst ist eine Menge los am Wochenende im Landkreis Zwickau. „Freie Presse“ hat zehn Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
Mehr Artikel