Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen

Mehr als Glühwein-Stimmung und Weihnachtsmusik: In Westsachsen ist zum Monatsende eine Menge los. „Freie Presse“ hat ein Dutzend Empfehlungen abseits des Adventsgeschehens ausgewählt.

In Westsachsen locken am ersten Adventswochenende zahlreiche Veranstaltungen. Viele Besucher werden auf den Weihnachtsmärkten in Zwickau, Meerane, Hohenstein-Ernstthal, Waldenburg oder Wildenfels erwartet. Aber auch für jene, die nicht auf Glühwein, Roster und Lebkuchen stehen, wird einiges geboten. In Westsachsen locken am ersten Adventswochenende zahlreiche Veranstaltungen. Viele Besucher werden auf den Weihnachtsmärkten in Zwickau, Meerane, Hohenstein-Ernstthal, Waldenburg oder Wildenfels erwartet. Aber auch für jene, die nicht auf Glühwein, Roster und Lebkuchen stehen, wird einiges geboten.