Inzwischen zu einer echten Tradition geworden: Bei der „Filmharmonic Night“ am Samstagabend heißt es in der Stadthalle Zwickau wieder: „Film und Musik ab!“.
Inzwischen zu einer echten Tradition geworden: Bei der „Filmharmonic Night“ am Samstagabend heißt es in der Stadthalle Zwickau wieder: „Film und Musik ab!“. Bild: Fabian Noack
Comedian Tino Bomelino, bekannt aus der TV-Show „Sträter“, ist am Freitagabend im Alten Gasometer Zwickau zu Gast.
Comedian Tino Bomelino, bekannt aus der TV-Show „Sträter“, ist am Freitagabend im Alten Gasometer Zwickau zu Gast. Bild: Marvin Ruppert
Die Band Crazy Birds aus Meißen spielt am Samstagabend im Kulturzentrum St. Barbara Lichtentanne.
Die Band Crazy Birds aus Meißen spielt am Samstagabend im Kulturzentrum St. Barbara Lichtentanne. Bild: Harald Seidel
Zwickau
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als Glühwein-Stimmung und Weihnachtsmusik: In Westsachsen ist zum Monatsende eine Menge los. „Freie Presse“ hat ein Dutzend Empfehlungen abseits des Adventsgeschehens ausgewählt.

In Westsachsen locken am ersten Adventswochenende zahlreiche Veranstaltungen. Viele Besucher werden auf den Weihnachtsmärkten in Zwickau, Meerane, Hohenstein-Ernstthal, Waldenburg oder Wildenfels erwartet. Aber auch für jene, die nicht auf Glühwein, Roster und Lebkuchen stehen, wird einiges geboten.
