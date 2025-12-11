Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen

Mehr als Glühwein-Stimmung und Tannenduft: In Westsachsen ist am Wochenende eine Menge los. „Freie Presse“ hat ein Dutzend Empfehlungen ausgewählt.

In Westsachsen locken am dritten Adventswochenende zahlreiche Veranstaltungen. Viele Besucher werden auf den Weihnachtsmärkten in Zwickau, Hohenstein-Ernstthal, Werdau, Lichtenstein, Wilkau-Haßlau und Härtensdorf erwartet. Aber auch für jene, die nicht auf Glühwein, Roster und Lebkuchen stehen, wird einiges geboten.