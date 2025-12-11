MENÜ
Stefanie Hertel, Lenny Lanner und Johanne Mross (v.l.) bringen mit „Family Christmas“ weihnachtliche Stimmung ins Theater Crimmitschau.
Sänger Nino de Angelo kommt am Freitagabend in die Stadthalle Zwickau.
Sofia Talvik und Band sind am Samstagabend im Kulturzentrum St. Barbara Lichtentanne zu erleben.
Zwickau
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als Glühwein-Stimmung und Tannenduft: In Westsachsen ist am Wochenende eine Menge los. „Freie Presse“ hat ein Dutzend Empfehlungen ausgewählt.

In Westsachsen locken am dritten Adventswochenende zahlreiche Veranstaltungen. Viele Besucher werden auf den Weihnachtsmärkten in Zwickau, Hohenstein-Ernstthal, Werdau, Lichtenstein, Wilkau-Haßlau und Härtensdorf erwartet. Aber auch für jene, die nicht auf Glühwein, Roster und Lebkuchen stehen, wird einiges geboten.
