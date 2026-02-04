Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen

Musik- und Humor-Nostalgiker kommen am Wochenende voll auf ihre Kosten. Besondere Farbtupfer im breitgefächerten Angebot sind eine Quilts-Vernissage und ein Tuning-Event auf dem Stadthallen-Parkplatz.

Eine Menge los ist am Wochenende in Westsachsen. Bereits ausverkauft sind die Konzerte von Dirk Zöllner am Freitagabend in Crimmitschau und Driftwood Holly am Sonntag in Lichtentanne. Darüber hinaus gibt es aber etliche Veranstaltungen, die einen Besuch lohnen. Unsere Empfehlungen: