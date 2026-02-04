MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Evi Mühlstedt gehört zur Künstlergruppe „TexARTists“, deren Sonderausstellung am Samstagnachmittag im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal eröffnet wird.
Evi Mühlstedt gehört zur Künstlergruppe „TexARTists“, deren Sonderausstellung am Samstagnachmittag im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal eröffnet wird. Bild: Andreas Kretschel
Die Punkband Slime kommt am Samstagabend in den Alten Gasometer nach Zwickau.
Die Punkband Slime kommt am Samstagabend in den Alten Gasometer nach Zwickau. Bild: Mirja Nicolussi
Die große Heinz-Erhardt-Show ist am Samstagnachmittag im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ zu erleben.
Die große Heinz-Erhardt-Show ist am Samstagnachmittag im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ zu erleben. Bild: Kultour Z./Archiv
Evi Mühlstedt gehört zur Künstlergruppe „TexARTists“, deren Sonderausstellung am Samstagnachmittag im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal eröffnet wird.
Evi Mühlstedt gehört zur Künstlergruppe „TexARTists“, deren Sonderausstellung am Samstagnachmittag im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal eröffnet wird. Bild: Andreas Kretschel
Die Punkband Slime kommt am Samstagabend in den Alten Gasometer nach Zwickau.
Die Punkband Slime kommt am Samstagabend in den Alten Gasometer nach Zwickau. Bild: Mirja Nicolussi
Die große Heinz-Erhardt-Show ist am Samstagnachmittag im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ zu erleben.
Die große Heinz-Erhardt-Show ist am Samstagnachmittag im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ zu erleben. Bild: Kultour Z./Archiv
Zwickau
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Musik- und Humor-Nostalgiker kommen am Wochenende voll auf ihre Kosten. Besondere Farbtupfer im breitgefächerten Angebot sind eine Quilts-Vernissage und ein Tuning-Event auf dem Stadthallen-Parkplatz.

Eine Menge los ist am Wochenende in Westsachsen. Bereits ausverkauft sind die Konzerte von Dirk Zöllner am Freitagabend in Crimmitschau und Driftwood Holly am Sonntag in Lichtentanne. Darüber hinaus gibt es aber etliche Veranstaltungen, die einen Besuch lohnen. Unsere Empfehlungen:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
09:18 Uhr
2 min.
Nach Angriff in Bahn: Tatverdächtiger nicht polizeibekannt
Nach der Gewalttat laufen die Ermittlungen.
Nach der Gewalttat in einem Regionalexpress laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Was getan wird?
04.02.2026
2 min.
Straße im Vogtland immer wieder zugeweht: Warum gibt es keinen Schneefangzaun?
Schneefangzäune gibt es an der Straße zwischen Oelsnitz und Schönbrunn nicht.
Zwischen Schönbrunn und Oelsnitz gibt es stark windanfällige Stellen. Doch die rasche Hoffnung auf einen Schneefangzaun in dem Bereich nimmt die Kreisbehörde - warum?
Ronny Hager
22.01.2026
1 min.
Kinderpower in Zwickau: Singen, Tanzen und Lachen mit der Donikkel-Crew
Zøë und Jasmin treten in Zwickau für Kinder auf.
Zu einem Konzertspaß für Kids lädt die Donikkel-Crew ins Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ ein. Was geboten wird.
Lutz Kirchner
15.01.2026
4 min.
Von Eisbaden bis Reisemesse: Wochenend-Tipps für Zwickau und die Region
Die Eisvögel Zwickau (im Bild Anna Knörnschild) laden am Sonnabend, 13 Uhr ins Freibad Crossen zum Eisbaden ein. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden gesammelt.
Konzerte von Rock bis Jazz, dazu Comedy und Kunst, Messen und mehr - das Wochenende hält zahlreiche Veranstaltungen parat. Ein besonderes Event verspricht das Eisbaden im Freibad Crossen.
Holger Weiß
09:28 Uhr
2 min.
Zahl der Eheschließungen fällt auf Tiefstand
In Deutschland wurden 2024 349.200 Ehen geschlossen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. (Symbolbild)
Nur noch jeder zweite Erwachsene in Deutschland ist verheiratet. Die Menschen lassen sich bis zum Ja-Wort immer länger Zeit, wie eine Statistik zeigt. Die Ehen halten aber auch länger als früher.
Mehr Artikel