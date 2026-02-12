MENÜ
Wahl-Kanadier mit Ossi-Wurzeln: Der Abenteurer und Musiker Driftwood Holly gibt am Samstag zwei Konzerte im Minikosmos Lichtenstein.
Wahl-Kanadier mit Ossi-Wurzeln: Der Abenteurer und Musiker Driftwood Holly gibt am Samstag zwei Konzerte im Minikosmos Lichtenstein. Bild: Torsten Piontkowski/Archiv
Der Film „The Rose – Come Back To Me“ wird am Samstagnachmittag in Zwickau gezeigt.
Der Film „The Rose – Come Back To Me“ wird am Samstagnachmittag in Zwickau gezeigt. Bild: Filmpalast „Astoria“
Die Band Bröselmaschine spielt am Samstagabend im Kulturzentrum St. Barbara in Lichtentanne.
Die Band Bröselmaschine spielt am Samstagabend im Kulturzentrum St. Barbara in Lichtentanne. Bild: Peter Bursch
Zwickau
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
Konzerte, Partys, Reisereportagen, Kinderfasching: In Westsachsen locken am ersten Winterferienwochenende zahlreiche Veranstaltungen. „Freie Presse“ hat elf Empfehlungen ausgewählt.

Eine Menge los ist am Wochenende in Westsachsen. Bereits ausverkauft sind die Konzerte von Dota Kehr mit Streichquartett am Freitagabend und der Dark-Metal-Band Nachtblut am Samstag, beide im Alten Gasometer Zwickau. Darüber hinaus gibt es aber etliche Veranstaltungen, die einen Besuch lohnen. Unsere Empfehlungen:
