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Das preisgekrönte Liedermacher-Duo Simon & Jan kommt mit seinem Programm „Das Beste“ am Samstagabend in den Alten Gasometer Zwickau.
Das preisgekrönte Liedermacher-Duo Simon & Jan kommt mit seinem Programm „Das Beste“ am Samstagabend in den Alten Gasometer Zwickau. Foto: Alter Gasometer
The Firebirds spielen am Samstagabend bei der Burlesque-Show in der „Neuen Welt“ Zwickau.
The Firebirds spielen am Samstagabend bei der Burlesque-Show in der „Neuen Welt“ Zwickau. Foto: Robert Jentzsch
Am Sonntag, 17 Uhr, gastieren Mandy Partzsch und Erik Lehmann mit ihrem Programm „Paarshit pur“ im Gemeindehaus Lauenhain.
Am Sonntag, 17 Uhr, gastieren Mandy Partzsch und Erik Lehmann mit ihrem Programm „Paarshit pur“ im Gemeindehaus Lauenhain. Foto: John Kanone
Das preisgekrönte Liedermacher-Duo Simon & Jan kommt mit seinem Programm „Das Beste“ am Samstagabend in den Alten Gasometer Zwickau.
Das preisgekrönte Liedermacher-Duo Simon & Jan kommt mit seinem Programm „Das Beste“ am Samstagabend in den Alten Gasometer Zwickau. Foto: Alter Gasometer
The Firebirds spielen am Samstagabend bei der Burlesque-Show in der „Neuen Welt“ Zwickau.
The Firebirds spielen am Samstagabend bei der Burlesque-Show in der „Neuen Welt“ Zwickau. Foto: Robert Jentzsch
Am Sonntag, 17 Uhr, gastieren Mandy Partzsch und Erik Lehmann mit ihrem Programm „Paarshit pur“ im Gemeindehaus Lauenhain.
Am Sonntag, 17 Uhr, gastieren Mandy Partzsch und Erik Lehmann mit ihrem Programm „Paarshit pur“ im Gemeindehaus Lauenhain. Foto: John Kanone
Zwickau
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Redakteur
Von Thomas Croy
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Konzerte, Theater, Kabarett und Motto-Partys: In Westsachsen locken am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. Die „Freie Presse“ hat elf Empfehlungen ausgewählt.

Jugend musiziert: Zwickau ist von Freitag bis Sonntag Austragungsort des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“. Am Wochenende sind Drum-Set, Gitarre, Harfe, Klavier, Akkordeon-Kammermusik, Blockflöten- und Holzbläser-Ensemble, Jazz Combo und Neue Musik an der Reihe. Spielorte sind das Robert-Schumann-Konservatorium, das Rathaus, das...
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