Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen

Konzerte, Theater, Kabarett und Motto-Partys: In Westsachsen locken am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. Die „Freie Presse“ hat elf Empfehlungen ausgewählt.

Jugend musiziert: Zwickau ist von Freitag bis Sonntag Austragungsort des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“. Am Wochenende sind Drum-Set, Gitarre, Harfe, Klavier, Akkordeon-Kammermusik, Blockflöten- und Holzbläser-Ensemble, Jazz Combo und Neue Musik an der Reihe. Spielorte sind das Robert-Schumann-Konservatorium, das Rathaus, das...