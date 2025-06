Was machen wir zu Pfingsten? Ausgehtipps fürs lange Wochenende in Westsachsen

Familienprogramme, Konzerte, offene Ateliers, Mühlentag – über Pfingsten bietet der Veranstaltungskalender vielfältige Höhepunkte. Wir haben ein paar besondere Empfehlungen für Sie herausgepickt.

Ein verlängertes Feiertagswochenende steht vor der Tür. Wer noch nicht weiß, was er über Pfingsten unternehmen soll, findet hier bestimmt ein paar Anregungen. Zwar sind der Auftritt von Uwe Steimle am Freitag in der „Neuen Welt“ und der „Magische Samstag“ im Puppentheater bereits ausverkauft, aber auch sonst ist einiges los.