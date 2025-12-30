MENÜ
  • Was machen wir zu Silvester? Ausgehtipps für Westsachsen zum Jahresausklang

Gelegenheiten, gemeinsam mit Freunden und Bekannten zu feiern und anzustoßen, gibt es am Mittwoch mehrere im Landkreis Zwickau.
Das festliche Orgelkonzert im Zwickauer Dom wird zum Jahresausklang zweimal aufgeführt.
Wird als Vorpremiere im „Astoria“ gezeigt: Kate Hudson und Hugh Jackman in „Song Sung Blue“.
Zwickau
Was machen wir zu Silvester? Ausgehtipps für Westsachsen zum Jahresausklang
Redakteur
Von Thomas Croy
Silvester noch nichts vor? Wir haben Empfehlungen für jene, die bisher nicht wissen, wie sie den letzten Tag des ausklingenden Jahres verbringen sollen. Oder kein Ticket mehr bekommen konnten.

Wer jetzt kurz vor Silvester feststellt, dass der Kalender leerer ist als das Sektglas um Mitternacht, ist nicht allein. Die großen Galas und Top-Events in Westsachsen sind längst ausverkauft – und das gefühlt schon, bevor man überhaupt „Raclette“ sagen konnte. Aber keine Sorge: Auch für Kurzentschlossene muss der Jahreswechsel nicht...
