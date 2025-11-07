Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stephan Klose, Dietmar Kehn und Diethard Möckel (von links) vom Arbeitskreis Mülsengrundbahn.
Stephan Klose, Dietmar Kehn und Diethard Möckel (von links) vom Arbeitskreis Mülsengrundbahn. Bild: Uta Pasler
Stephan Klose, Dietmar Kehn und Diethard Möckel (von links) vom Arbeitskreis Mülsengrundbahn.
Stephan Klose, Dietmar Kehn und Diethard Möckel (von links) vom Arbeitskreis Mülsengrundbahn. Bild: Uta Pasler
Zwickau
Was macht denn der Waggon in Niedermülsen?
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kein Bahnhof in der Nähe, keine Lok zu hören: Doch vor 140 Jahren war das anders. Ein paar Eisenbahnenthusiasten halten die Erinnerung wach – zur Freude vieler Mülsener.

Er steht da so mitten in der Idylle von Niedermülsen – ein Eisenbahnwaggon auf Gleisen. Die grüne Fassade wird im Frühjahr noch hübsch gemacht. Der Platz mit den Bänken gegenüber, auf dem einst die Niedermülsener Wartehalle stand, ist schon in diesem Jahr neu gemacht worden. Drinnen im Wagen ist es warm, aber Holzklasse eben, wie es vor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
3 min.
Zwischen Fleischerhaken und Backstube - Was wird aus der alten Thurmer Kirchschule?
Heidi Knoll zieht mit ihrer Agentur in die alte Kirchschule in Thurm.
Vor zwei Jahren hat Planer Patrick Knoll das denkmalgeschützte Haus gekauft. Ein in Mülsen bekannter Heimatforscher, der dort zur Schule ging, erinnert sich.
Uta Pasler
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
15.10.2025
3 min.
Grünes Licht für neuen Busse-Treff: Doch was wünschen sich die Mülsener dort?
Die Bushaltestelle linkerhand entfällt, wenn die Gemeinde ihre Pläne umsetzt.
Die Gemeinde will die Ruine kaufen und abreißen. Doch ein Teil des Ensembles muss stehen bleiben. Einige Ideen, wie das Areal noch schöner werden könnte.
Uta Pasler
Mehr Artikel