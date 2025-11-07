Was macht denn der Waggon in Niedermülsen?

Kein Bahnhof in der Nähe, keine Lok zu hören: Doch vor 140 Jahren war das anders. Ein paar Eisenbahnenthusiasten halten die Erinnerung wach – zur Freude vieler Mülsener.

Er steht da so mitten in der Idylle von Niedermülsen – ein Eisenbahnwaggon auf Gleisen. Die grüne Fassade wird im Frühjahr noch hübsch gemacht. Der Platz mit den Bänken gegenüber, auf dem einst die Niedermülsener Wartehalle stand, ist schon in diesem Jahr neu gemacht worden. Drinnen im Wagen ist es warm, aber Holzklasse eben, wie es vor...