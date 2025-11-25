Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Feuerwehreinsatz auf dem Domhof warf bei Passanten Fragen auf.
Der Feuerwehreinsatz auf dem Domhof warf bei Passanten Fragen auf. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Was macht die Feuerwehr auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt?
Von Ralph Köhler
Etwa 20 Einsatzkräfte waren am Dienstag in der Innenstadt zu sehen. Das ist der Hintergrund.

Etwa 20 Zwickauer Feuerwehrleute sind am Dienstagmorgen auf dem Domhof vorgefahren. Augenzeugen vermuteten zunächst einen Einsatz, konnten aber keine Gefahrensituation entdecken. Das Rathaus teilte auf Anfrage mit, dass sich die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr mit den Rettungswegen auf dem Weihnachtsmarkt vertraut machten. Besondere...
Mehr Artikel