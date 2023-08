Was passiert, wenn sich nach dem Tod kein Erbe findet?

In Zwickau häufen sich die Fälle, in denen Verstorbene niemanden mehr haben, der ihr Erbe antritt. Einige haben Schulden, andere hinterlassen ein kleines Vermögen. Was passiert mit dem Nachlass?

Immer häufiger findet sich kein Erbe für einen Nachlass. „Tendenziell ist eher eine Zunahme solcher Fälle zu beobachten", bestätigt die städtische Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH. Bei rund 700 zu pflegenden Personen in ihren Einrichtungen komme es im Jahr zu circa 10-15 Fällen, bei denen sich kein Erbe findet.