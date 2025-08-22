Was selbst den Pfarrer überrascht hat: Mitmach-Aktion beim Zwickauer Stadtfest gibt Anlass zu Zuversicht

Von Mädelsabend über Familie und Vereine bis zu liebevollen kleinen Alltagsgesten: Besucher des Stadtfests geben ihre Hoffnungszeichen preis. Selbst die Organisatoren zeigten sich verblüfft.

Hoffnung – ein Wort, das gerade jetzt schwerer wiegt als sonst. In einer Zeit, in der oft von Spaltung die Rede ist, von steigenden Kosten, von Unsicherheit. Viele fragen sich: Woher nehmen Menschen überhaupt noch Zuversicht?