Was selbst den Pfarrer überrascht hat: Mitmach-Aktion beim Zwickauer Stadtfest gibt Anlass zu Zuversicht

Zwickau
Von Mädelsabend über Familie und Vereine bis zu liebevollen kleinen Alltagsgesten: Besucher des Stadtfests geben ihre Hoffnungszeichen preis. Selbst die Organisatoren zeigten sich verblüfft.
Hoffnung – ein Wort, das gerade jetzt schwerer wiegt als sonst. In einer Zeit, in der oft von Spaltung die Rede ist, von steigenden Kosten, von Unsicherheit. Viele fragen sich: Woher nehmen Menschen überhaupt noch Zuversicht?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.