Wasserrohrbrüche in Westsachsen: Alte Leitungen werden zum Risiko

Wasserversorger in Westsachsen kämpfen mit Havarien. Ist der Winter dieses Jahr besonders hart? Was den alten Leitungen besonders zusetzt und wie die Modernisierung des Rohrnetzes vorankommt.

Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass im Zwickauer Zentrum ein Wasserrohrbruch den Verkehr auf Straße und Schiene lahmgelegt hat. Für ein Seniorenheim musste sogar die Notwasserversorgung aktiviert werden. Auch in Werdau, Glauchau, Meerane kämpfen Wasserversorger und Stadtwerke in diesem Winter regelmäßig mit Havarien an... Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass im Zwickauer Zentrum ein Wasserrohrbruch den Verkehr auf Straße und Schiene lahmgelegt hat. Für ein Seniorenheim musste sogar die Notwasserversorgung aktiviert werden. Auch in Werdau, Glauchau, Meerane kämpfen Wasserversorger und Stadtwerke in diesem Winter regelmäßig mit Havarien an...