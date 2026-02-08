MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei der Havarie an einer Hauptwasserleitung im Zwickauer Zentrum am 23. Januar wurde nicht nur die Trinkwasserversorgung unterbrochen, auch der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen.
Bei der Havarie an einer Hauptwasserleitung im Zwickauer Zentrum am 23. Januar wurde nicht nur die Trinkwasserversorgung unterbrochen, auch der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen. Bild: Ralph Köhler
Das beschädigte Teilstück der über 80 Jahre alten Graugussleitung wird in mehr als zwei Metern Tiefe durch ein kunststoffummanteltes Rohr ersetzt.
Das beschädigte Teilstück der über 80 Jahre alten Graugussleitung wird in mehr als zwei Metern Tiefe durch ein kunststoffummanteltes Rohr ersetzt. Bild: Ralph Köhler
Riss in der havarierten Trinkwasser- Graugussleitung, über den das Wasser ausgetreten ist.
Riss in der havarierten Trinkwasser- Graugussleitung, über den das Wasser ausgetreten ist. Bild: Ralph Köhler
Bei der Havarie an einer Hauptwasserleitung im Zwickauer Zentrum am 23. Januar wurde nicht nur die Trinkwasserversorgung unterbrochen, auch der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen.
Bei der Havarie an einer Hauptwasserleitung im Zwickauer Zentrum am 23. Januar wurde nicht nur die Trinkwasserversorgung unterbrochen, auch der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen. Bild: Ralph Köhler
Das beschädigte Teilstück der über 80 Jahre alten Graugussleitung wird in mehr als zwei Metern Tiefe durch ein kunststoffummanteltes Rohr ersetzt.
Das beschädigte Teilstück der über 80 Jahre alten Graugussleitung wird in mehr als zwei Metern Tiefe durch ein kunststoffummanteltes Rohr ersetzt. Bild: Ralph Köhler
Riss in der havarierten Trinkwasser- Graugussleitung, über den das Wasser ausgetreten ist.
Riss in der havarierten Trinkwasser- Graugussleitung, über den das Wasser ausgetreten ist. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Wasserrohrbrüche in Westsachsen: Alte Leitungen werden zum Risiko
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wasserversorger in Westsachsen kämpfen mit Havarien. Ist der Winter dieses Jahr besonders hart? Was den alten Leitungen besonders zusetzt und wie die Modernisierung des Rohrnetzes vorankommt.

Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass im Zwickauer Zentrum ein Wasserrohrbruch den Verkehr auf Straße und Schiene lahmgelegt hat. Für ein Seniorenheim musste sogar die Notwasserversorgung aktiviert werden. Auch in Werdau, Glauchau, Meerane kämpfen Wasserversorger und Stadtwerke in diesem Winter regelmäßig mit Havarien an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:34 Uhr
2 min.
Paul Thomas Anderson gewinnt US-Regiepreis
Der Preis gilt als Vorbote der Oscars.
Der Filmemacher ist mit "One Battle After Another" weiter auf Oscar-Kurs. In Beverly Hills heimste er einen renommierten Preis ein.
27.01.2026
2 min.
Störung bei Zwickauer Straßenbahn: Deshalb rollt zwischen Zentrum und Neuplanitz keine Tram
Infolge der Havarie einer Straßenbahn auf Linie 3 gab es am Dienstag Verkehrsbehinderungen.
Verkehrseinschränkungen auf Straßenbahnlinie 3 – Havarieort ist die Stelle des jüngsten Wasserrohrbruchs.
Holger Weiß
07.02.2026
2 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
23.01.2026
3 min.
Land unter im Zwickauer Zentrum: Wasserohrbruch sorgt am Freitag für Überflutungen und Verkehrseinschränkungen
Ein Wasserrohrbruch am Zwickauer Stadtring sorgte am Freitag für Aufsehen. Eine Baufirma arbeitete mit Hochdruck an der Reparatur der Trinkwasserleitung.
Teile des Stadtrings waren bis zum Mittag nicht befahrbar. In mehreren Gebäuden fiel die Trinkwasserversorgung aus. Eine Baufirma arbeitete mit Hochdruck an der Beseitigung des Schadens.
Holger Weiß, Jim Kerzig
11:30 Uhr
3 min.
HipHop-Tanzgruppen beim Wettkampf in Dresden
Die Dresdner Messe war am Samstag Bühne für HipHop- und Showdance-Gruppen aus ganz Deutschland.
Wenn Breakdancer die Bühne betreten, geht es rasant zu. In Dresden versammeln sich zum Saisonauftakt dutzende Gruppen aus ganz Deutschland.
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
Mehr Artikel