Wasserschaden im Schloss Wildenfels: Was bedeutet das für Hochzeiten und Veranstaltungen?

Zwickau
Nach der Kriminacht entdeckt: Ein technischer Defekt sorgt für Wasserschäden im historischen Festsaal. Die Versicherung zahlt, doch die Sanierung dauert. Was heißt das für Hochzeiten?
Zwar kein Kriminalfall, aber doch ein erheblicher Schadensfall beschäftigt seit der Kriminacht auf Schloss Wildenfels den Schlossherrn, Bürgermeister Tino Kögler: „Eine Straftat oder Vorsatz wird ausgeschlossen“, verweist Kögler auf Aussagen des Versicherungsgutachters. Dennoch ist der Wasserschaden im Festsaal des Schlosses ein Ärgernis...
