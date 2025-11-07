Wasserwerke Zwickau drehen an der Preisschraube: Ab Januar wird Trinkwasser teurer

Die Wasserwerke erhöhen die Gebühren. Rund 197.000 Einwohner müssen mehr für Trink- und Abwasser bezahlen. Auch die Grundpreise ändern sich. Hohe Investitionskosten belasten das Unternehmen.

Kaum haben sich die Wogen um die Anfang 2024 eingeführten und teils heftig kritisierten neuen Grundpreise geglättet, erhöhen die Wasserwerke Zwickau erneut die Gebühren. Ab dem 1. Januar 2026 zahlen rund 197.000 an das Wassernetz angeschlossene Einwohner zwischen Crimmitschau und Bärenwalde unter anderem mehr für die verbrauchte Menge an...