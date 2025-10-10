Wegen eines mutmaßlichen Hitlergrußes: Bundestag hebt Immunität des Zwickauer AfD-Abgeordneten Moosdorf auf

Zwickau
Der Zwickauer Politiker soll in einem Nebengebäude des Reichstags den Hitlergruß gezeigt haben. Der Vorfall liegt offenbar zwei Jahre zurück. Moosdorf bestreitet ihn vehement.
Die Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich Ermittlungen gegen den Zwickauer Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf (AfD) aufnehmen. Wie die ARD-Tagesschau berichtet, hat der Immunitätsausschuss des Bundestags am Donnerstagabend die Immunität Moosdorfs mit Stimmen von Union, SPD, Grünen und Linken aufgehoben und damit den Weg für ein...
