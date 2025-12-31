Wegen Feuerwerk: Frau fährt in Zwickau mit ihrem Auto gegen eine Hauswand

Weil ein 13-Jähriger einen Feuerwerkskörper auf die Straße warf, verlor eine Pkw-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Polizei ermittelt.

Eine 45-jährige Frau ist am Dienstagabend in Zwickau gegen eine Hauswand gefahren, weil sie einem Feuerwerkskörper ausweichen wollte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Pkw-Fahrerin auf der Werdauer Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Seilerstraße warf demnach ein 13-Jähriger einen Feuerwerkskörper auf die Straße. Bei...