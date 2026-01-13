MENÜ
Ein Zettel am Eingangstor weist Besucher auf die vorübergehende Schließung hin.
Ein Zettel am Eingangstor weist Besucher auf die vorübergehende Schließung hin. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Wegen Glatteis: Tierpark Hirschfeld vorerst geschlossen
Von Torsten Piontkowski
Derzeit sind die Bewohner des Tierparks Hirschfeld mit ihren Pflegern unter sich. Die Anlage hat seit Montag wegen Glättegefahr geschlossen.

Der Eingangsbereich liegt ebenso verlassen da, wie der Parkplatz gegenüber. Ein Aushang an der Kasse macht darauf aufmerksam, dass der Tierpark momentan wegen Glätte und Unfallgefahr geschlossen ist. Eine gleichlautende Information findet sich auf der Internetseite der Anlage. Wann Besucher die Wege wieder gefahrlos passieren können, hängt von...
