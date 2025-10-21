Wegen großer Nachfrage: Winterpause für Zwickauer Liebesmauer fällt aus

Zwickau
Die riesige Resonanz auf das Herzensprojekt an der Peter-Breuer-Straße überrascht selbst die Initiatorinnen: Die Liebeskacheln sind heiß begehrt. Wir verraten, wann und wie es weitergeht.
Die Zwickauer Liebesmauer an der Peter-Breuer-Straße funkelt im Oktoberlicht. 230 handbemalte Fliesen reihen sich dort bereits aneinander – jede ein kleines Bekenntnis, ein Stück Zwickauer Herz. Eigentlich war nach dem Kachelfest vor anderthalb Wochen eine Winterpause für das Projekt geplant. Doch die fällt aus.
