Wegen großer Nachfrage: Winterpause für Zwickauer Liebesmauer fällt aus

Die riesige Resonanz auf das Herzensprojekt an der Peter-Breuer-Straße überrascht selbst die Initiatorinnen: Die Liebeskacheln sind heiß begehrt. Wir verraten, wann und wie es weitergeht.

Die Zwickauer Liebesmauer an der Peter-Breuer-Straße funkelt im Oktoberlicht. 230 handbemalte Fliesen reihen sich dort bereits aneinander – jede ein kleines Bekenntnis, ein Stück Zwickauer Herz. Eigentlich war nach dem Kachelfest vor anderthalb Wochen eine Winterpause für das Projekt geplant. Doch die fällt aus. Die Zwickauer Liebesmauer an der Peter-Breuer-Straße funkelt im Oktoberlicht. 230 handbemalte Fliesen reihen sich dort bereits aneinander – jede ein kleines Bekenntnis, ein Stück Zwickauer Herz. Eigentlich war nach dem Kachelfest vor anderthalb Wochen eine Winterpause für das Projekt geplant. Doch die fällt aus.