  Wegen großer Nachfrage: Winterpause für Zwickauer Liebesmauer fällt aus

Sara Linke (r.), Sabine Reichert und Fliesenleger Marco Reuter an der Liebesmauer. Bild: Ralf Wendland
Sara Linke (r.), Sabine Reichert und Fliesenleger Marco Reuter an der Liebesmauer. Bild: Ralf Wendland
Die riesige Resonanz auf das Herzensprojekt an der Peter-Breuer-Straße überrascht selbst die Initiatorinnen: Die Liebeskacheln sind heiß begehrt. Wir verraten, wann und wie es weitergeht.

Die Zwickauer Liebesmauer an der Peter-Breuer-Straße funkelt im Oktoberlicht. 230 handbemalte Fliesen reihen sich dort bereits aneinander – jede ein kleines Bekenntnis, ein Stück Zwickauer Herz. Eigentlich war nach dem Kachelfest vor anderthalb Wochen eine Winterpause für das Projekt geplant. Doch die fällt aus.
