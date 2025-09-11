Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Wegen Russland-Reise: AfD verhängt Ordnungsgeld gegen Zwickauer Abgeordneten Matthias Moosdorf

Matthias Moosdorf, hier auf dem Wahlforum der „Freien Presse“, steht aufgrund seiner Russland-Nähe in der Kritik.
Matthias Moosdorf, hier auf dem Wahlforum der „Freien Presse", steht aufgrund seiner Russland-Nähe in der Kritik. Bild: Imago/Archiv
Zwickau
Wegen Russland-Reise: AfD verhängt Ordnungsgeld gegen Zwickauer Abgeordneten Matthias Moosdorf
Von Michael Stellner
Der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf soll 2000 Euro Strafe wegen einer Russland-Reise zahlen. Er revanchiert sich mit einem Video, in dem er Alice Weidel kritisiert.

Matthias Moosdorf hadert mit seiner Fraktionsvorsitzenden. In zwei Beiträgen, die er am Mittwoch auf seinen sozialen Kanälen veröffentlicht, rechtfertigt sich der Zwickauer AfD-Abgeordnete für eine Reise nach Russland, die ihm eine Strafe der eigenen Fraktion eingebracht hat. 2000 Euro Ordnungsgeld hat die AfD gegen Moosdorf für einen...
