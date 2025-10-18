Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Wegen Schließung der Werdauer Kinderklinik: Im HBK in Zwickau wird es enger

Die Behandlung von Kindern ist aufwendiger als die von Erwachsenen.
Die Behandlung von Kindern ist aufwendiger als die von Erwachsenen. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild
Zwickau
Wegen Schließung der Werdauer Kinderklinik: Im HBK in Zwickau wird es enger
Von Uta Pasler
Westsachsen. Ab Januar werden in der Pleißentalklinik keine Kinder mehr behandelt. Das hat Folgen für das Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) mit seiner Außenstelle Glauchau. Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen.

Drohen Engpässe bei der Versorgung von Kindern am HBK, wenn dort nun auch Kinder aus dem Werdauer Raum behandelt werden?
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
09.10.2025
3 min.
Petitionen in Werdau: Schon mehr als 6000 Bürger unterschreiben für den Erhalt der Kinderklinik
Jahresende schließt im Werdauer Krankenhaus die Kinderklinik. Das ruft Protest hervor.
Die Pleißentalklinik schließt ihre Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin zum Jahresende. Kapazitätsengpässe im benachbarten HBK Zwickau werfen Fragen auf.
Annegret Riedel
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
12:00 Uhr
2 min.
Schließung der Kinderklinik in Werdau: BSW stellt Fragen an den Landtag
An der Pleißentalklinik Werdau soll die Pädiatrie zum Jahresende geschlossen werden.
Die Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche in der Region steht auf dem Spiel. Die BSW-Fraktion im Kreistag fordert Antworten auf die Finanzierungsprobleme der Pädiatrie.
Annegret Riedel
Mehr Artikel