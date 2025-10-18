Wegen Schließung der Werdauer Kinderklinik: Im HBK in Zwickau wird es enger

Westsachsen. Ab Januar werden in der Pleißentalklinik keine Kinder mehr behandelt. Das hat Folgen für das Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) mit seiner Außenstelle Glauchau. Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen.

Drohen Engpässe bei der Versorgung von Kindern am HBK, wenn dort nun auch Kinder aus dem Werdauer Raum behandelt werden?