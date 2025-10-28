Wegen Schließung der Werdauer Kinderklinik: Pfeifkonzert vor dem Landratsamt

Beschäftigte der Pleißental-Klinik und Unterstützer übergeben Unterschriftenlisten an den Landkreis Zwickau. Das Landratsamt will die Petition prüfen, weist aber schon auf eine Sache hin.

Die Plakate sind selbst gemalt, die Trillerpfeifen teilen die Verdi-Mitarbeiter aus, dann ertönt kurz ein Pfeifkonzert vor dem Landratsamt in Zwickau. Pappschilder mit Aufschriften wie „Unsere Kinder sind keine Sparmaßnahme“ oder „Für die Gesundheit unserer Kinder“ werden in die Luft gereckt: Knapp 50 Männer und Frauen haben am...